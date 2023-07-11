Передача Україні касетних боєприпасів не створить проблем у спілкуванні із союзниками США, - Держдепартамент

США отримали запевнення від української сторони, що касетні боєприпаси застосовуватимуться виключно по військових цілях.

Сполучені Штати спілкувалися із союзниками й партнерами з питання передачі Україні касетних боєприпасів перед тим, як прийняти остаточне рішення.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми не вважаємо це питання таким, що може створити тріщини у єдності, яку ми маємо з нашими союзниками й партнерами”, - відповів речник Держдепартаменту Меттью Міллер на запитання про занепокоєння окремих країн щодо передачі Україні касетних боєприпасів.

Він наголосив, що це рішення було складним, однак необхідним для забезпечення України можливості відбити російську агресію.

США отримали запевнення від української сторони, що касетні боєприпаси застосовуватимуться виключно по військових цілях. Крім того, після цього обов’язково буде проведена масштабна операція з розмінування.

Нагадаємо, країни Південно-Східної Азії, які все ще намагаються знищити касетні боєприпаси, скинуті на них військами США під час війни у В’єтнамі, закликають американців відмовитися від надсилання смертоносних бомб в Україну.

Раніше речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що загалом Берлін виступає проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист своєї території.