Захисники збили 26 із 28 запущених росіянами "Шахідів"

Протягом доби також знищено три "Ланцети", пʼять розвідувальних БпЛА (ОТР) та вертоліт.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська. Росіяни випустили 28 ударних безпілотників Shahed-136/131.

ППО збила 26 безпілотників. Успішна бойова робота була проведена в зоні відповідальності "Південь" та "Центр", заявили в Повітряних силах.

"Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня", – додали в повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, що однією з цілей для ворога сьогодні вночі була столиця. Всі безпілотники були збиті ще в Київській області, уламками пошкоджено 13 будинків: 12 приватних і багатоповерхівка. 22 БпЛА збили на півдні України – ворог намагався вдарити по зерновому сховищі в порту Одеси.