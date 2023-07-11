ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області пошкоджено 13 будинків внаслідок падіння уламків БпЛА (оновлено)

Росіяни атакували Shahed-ами. За попередніми даними, ППО збила всі ворожі цілі. 

У Київській області пошкоджено 13 будинків внаслідок падіння уламків БпЛА (оновлено)
Фото: МВС

У Київській області є пошкодження внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників. Даних про поранених немає.

Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння. Про це повідомили в МВС

"Уламки шахедів були виявлені в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Інформація про постраждалих не надходила", – йдеться у повідомленні. 

За даними ДСНС, падіння уламків відбулося в Фастівському та Обухівському районах. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені дахи і фасади. 

Фото: ДСНС

Фото: МВС

У КМВА додали, що це – друга за місяць повітряна атака на столицю. ППО працювала на підступах до Києва, за попередніми даними, всі "шахіди" були збиті. Запускали їх росіяни з південного напрямку. 

Попередня спроба атакувати Київ у росіян була в ніч на 2 липня. Тоді внаслідок падіння уламків безпілотників у передмісті було поранено чоловіка. Пошкоджено декілька будинків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies