У Київській області пошкоджено 13 будинків внаслідок падіння уламків БпЛА (оновлено)

У Київській області є пошкодження внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників. Даних про поранених немає.

Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння. Про це повідомили в МВС.

"Уламки шахедів були виявлені в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Інформація про постраждалих не надходила", – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, падіння уламків відбулося в Фастівському та Обухівському районах. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені дахи і фасади.

Фото: ДСНС

Фото: МВС

У КМВА додали, що це – друга за місяць повітряна атака на столицю. ППО працювала на підступах до Києва, за попередніми даними, всі "шахіди" були збиті. Запускали їх росіяни з південного напрямку.

Попередня спроба атакувати Київ у росіян була в ніч на 2 липня. Тоді внаслідок падіння уламків безпілотників у передмісті було поранено чоловіка. Пошкоджено декілька будинків.