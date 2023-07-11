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Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранені троє людей

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранені троє людей
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Протягом доби 10 липня російські військові здійснили 52 обстріли Херсонської області, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по Херсону ворог випустив 21 снаряд. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію три людей дістали поранення.

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Нагадаємо, протягом 9 липня росіяни 51 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 328 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, танків, "Градів", АГС та безпілотників. Порянені пʼятеро цивільних.

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