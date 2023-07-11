Учора Збройні сили знищили ще 540 окупантів, чотири танки та вертоліт, – Генштаб

За минулу добу, 10 липня, Збройні сили знищили ще 540 окупантів, чотири танки, вертоліт та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія окупантів втратила близько 235 020 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 235 020 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 4 089 (+4)

бойових броньованих машин – 7 983 (+17)

артилерійських систем – 4 385 (+14)

РСЗВ – 672 (+4) од,

засоби ППО – 414 (+0)

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 693 (+7)

крилаті ракети – 1 271 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 966 (+29)

спеціальна техніка – 640 (+8).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої.