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Учора Збройні сили знищили ще 540 окупантів, чотири танки та вертоліт, – Генштаб

Відбулось 30 бойових зіткнень на сході.

Учора Збройні сили знищили ще 540 окупантів, чотири танки та вертоліт, – Генштаб
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

За минулу добу, 10 липня, Збройні сили знищили ще 540 окупантів, чотири танки, вертоліт та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія окупантів втратила близько 235 020 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 235 020 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4 089 (+4)
  • бойових броньованих машин – 7 983 (+17)
  • артилерійських систем – 4 385 (+14)
  • РСЗВ – 672 (+4) од,
  • засоби ППО – 414 (+0)
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 693 (+7)
  • крилаті ракети – 1 271 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 966 (+29)
  • спеціальна техніка – 640 (+8).

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Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої.

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