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СБУ показала роботу військових контррозвідників

Бійці контррозвідки СБУ знищили з початку року 28 танків.

СБУ показала роботу військових контррозвідників
Фото: Пресслужба СБУ

Військові контррозвідники СБУ знищують російську техніку та піхоту, щоб разом із ЗСУ звільнити українську землю.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

В спецслужбі розповіли, що цього разу список втрат загарбників поповнили 3 танки (у тому числі Т-90М та Т-90), 4 БМП та 3 БТР, МТЛБ, зенітна установка, спостережний комплекс “Муром”, протитанкова гармата, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА, розрахунок FPV-дронів та інше.

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Всього з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.

Нагадаємо, військовослужбовці 53-ї бригади на одному із напрямків фронту знищили дев’ять ворожих бойових машин піхоти разом із загарбниками.

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