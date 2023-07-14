Бійці контррозвідки СБУ знищили з початку року 28 танків.

Військові контррозвідники СБУ знищують російську техніку та піхоту, щоб разом із ЗСУ звільнити українську землю.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

В спецслужбі розповіли, що цього разу список втрат загарбників поповнили 3 танки (у тому числі Т-90М та Т-90), 4 БМП та 3 БТР, МТЛБ, зенітна установка, спостережний комплекс “Муром”, протитанкова гармата, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА, розрахунок FPV-дронів та інше.

Всього з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.

Нагадаємо, військовослужбовці 53-ї бригади на одному із напрямків фронту знищили дев’ять ворожих бойових машин піхоти разом із загарбниками.