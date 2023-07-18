Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини

Нагадаємо, вдень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині , внаслідок чого загинув літній чоловік.

Середино-Будську, Есманську, Хотінську та Краснопільську громаду російські окупаційні війська обстріляли з мінометів.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Сьогодні, 18 липня, російські окупаційні війська обстріляли Середино-Будську, Білопільську, Краснопільську, Есманську та Хотінську громади Сумської області .

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