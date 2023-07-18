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Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом дня окупанти 9 разів обстріляли Сумську область.

Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 18 липня, російські окупаційні війська обстріляли Середино-Будську, Білопільську, Краснопільську, Есманську та Хотінську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня 18 липня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 53 вибухи.  

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Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.  

Середино-Будську, Есманську, Хотінську та Краснопільську громаду російські окупаційні війська обстріляли з мінометів. 

Нагадаємо, вдень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік.

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