Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 18 липня, російські окупаційні війська обстріляли Середино-Будську, Білопільську, Краснопільську, Есманську та Хотінську громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня 18 липня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 53 вибухи.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.
Середино-Будську, Есманську, Хотінську та Краснопільську громаду російські окупаційні війська обстріляли з мінометів.
Нагадаємо, вдень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік.