Наступ ворога на Куп‘янському напрямку безуспішний, - Маляр

На південному фланзі довкола Бахмута є просування наших військ.

Наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ. На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Східному напрямку складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом 18 липня відбулось 18 бойових зіткнень.