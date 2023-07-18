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Наступ ворога на Куп‘янському напрямку безуспішний, - Маляр

На південному фланзі довкола Бахмута є просування наших військ.

Наступ ворога на Куп‘янському напрямку безуспішний, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Telegram/Ганна Маляр

Наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці. 

Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ. На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.

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Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Східному напрямку складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ. 

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом 18 липня відбулось 18 бойових зіткнень.

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