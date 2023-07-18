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Очікуємо на передачу споруд до кінця року, - керівник заповідника Києво-Печерської Лаври

Основна мета УПЦ МП полягала в тому, щоб перетворити Лавру на резиденцію патріарха Кіріла, сказав Остапенко.

Очікуємо на передачу споруд до кінця року, - керівник заповідника Києво-Печерської Лаври
Фото: lavra.ua

Передача об’єктів культурної спадщини і мощів святих від монастиря, який підпорядковується Українській православній церкві, що є структурним підрозділом Російської православної церкви, до державного заповідника "Києво-Печерська Лавра" має бути завершена до кінця року.

Про це сказав виконувач обов’язків директора заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко, повідомляє Укрінформ.

"Я був би щасливий, якби все завершилося до кінця року. Маю на увазі передачу і об’єктів культурної спадщини, і мощів. Ці процеси між собою поєднані, але все ж таки передача об’єктів нерухомості, майнового комплексу – це одна історія, а інша – це реліквії, які зберігаються в печерах", – зазначив Остапенко.

Він також розповів, що основна мета колишніх керівників монастиря полягала в тому, щоб перетворити Лавру на резиденцію Московського патріархату і патріарха Кіріла.

Остапенко зазначив, що всюди в монастирі розкидані російські маркери: "Російські маркери тут всюди, починаючи від могили Столипіна і градоначальників та столоначальників, яких за імперських часів тут було поховано. А ще – Румянцева-Задунайцева, Олександра Безака, який душив і свободу Польщі. Всі ці могили чітко впорядковані".

"Вони (керівники монастиря – ред.) ніде не кажуть, що половина храмів, в т.ч. Нижньої Лаври, побудовані коштом козацьких полковників, але вони вшановують Матрону Московскую. Та ж історія з Іваном Мазепою", – сказав керівник заповідника.

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Нагадаємо, що на території Нижньої лаври комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знайшла портрети російських імператорів. 

Нещодавно суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП стосовно Києво-Печерської лаври: представники московського патріархату не мають права перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Лаври.

4 липня представники московського патріархату не дали Комісії Національного заповідника перевірити та опечатати вивільнені корпуси на території Нижньої лаври. В.о. голови заповідника заявив, що керівництво тепер вимушене звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням.

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