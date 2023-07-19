На озброєнні перебувають понад 20 вітчизняних дронів, - Резніков

За його словами, для того, щоб поставити дрон на озброєння, необхідно три тижні.

На озброєнні в українських захисників перебувають понад 20 нових дронів вітчизняного виробництва.

Про це на брифінгу розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"У нас завдання розпочати стартап. Перший раз ми зібрали 82 українських виробників, які погодилися розробити. На озброєння вже взяли понад 20 абсолютно нових дронів, які сьогодні дуже вдало знищують орків та їхню техніку", - сказав Резніков.

Крім цього, міністр повідомив, що для того, щоб поставити дрон на озброєння, необхідно три тижні.

Також керівник Міноборони звернув увагу, що була ухвалена постанова, в якій є можливість закладати 25% доходу для розвитку індустрії безпілотників.

"І ми ухвалили постанову, в якій спростили і прибрали необхідні збори, мита тощо для ввезення комплектуючих для розробки дронів", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, що за оцінкою Київського безпекового форуму, Україна негайно потребує посилення власних можливостей ведення повітряної війни через значне нарощування Росією виробництва ракет, перевагу у повітрі і зміну тактики на полі бою.