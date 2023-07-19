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Іспанія наступного тижня передасть Україні 4 танки Leopard 2 та партію бронемашин

Крім того, сьогодні Іспанія відправила Україні посилений польовий госпіталь.

Іспанія наступного тижня передасть Україні 4 танки Leopard 2 та партію бронемашин
Українські військові проходять навчання на іспанських танках Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну
Фото: EPA/UPG

Іспанія наступного тижня передасть Україні чотири танки Leopard 2 та партію бронемашин. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії. 

Країна планує наступного тижня відправити до України чотири танки Leopard 2А4, десять БТР, броньовані позашляховики, легкі вантажівки і машини швидкої допомоги. 

Також протягом літа Іспанія відправить нову партію легкої зброї та боєприпасів великого калібру.

Крім того, сьогодні Іспанія відправила Україні посилений польовий госпіталь. Він має потужності для невідкладної хірургії, необхідні післяопераційні приміщення, аптеку, стерилізаційну, лабораторію та два госпіталізаційні модулі.

Вчора з Іспанії повернулися українські лікарі та матеріально-технічний персонал, які після двотижневого інтенсивного навчання в Сарагосі можуть розгорнути, створити та експлуатувати цей госпіталь у зоні конфлікту.

Зазначимо, в кінці квітня міністерка оборони Іспанії повідомила, що перші шість із десяти іспанських танків Leopard для України прибули на борту транспортного судна до Польщі.

Нагадаємо, 1 липня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписав разом із Зеленським спільну декларацію. Зокрема, Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО і вступ України до ЄС, а також підтримує Формулу миру Зеленського і притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Крім того, під час візиту до Києва прем'єр Іспанії Санчес оголосив про новий пакет допомоги Україні на 55 млн євро. Це був його другий візит та виступ у Раді цього року. 

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