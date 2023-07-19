СБУ викрила бізнесменів - колаборантів, які хотіли "пересидіти" війну в Києві

Служба безпеки викрила двох колаборантів, які після співпраці з росіянами на тимчасово окупованій Луганщині приїхали в Київ і намагалися уникнути покарання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисниками виявилися власники заводу з виробництва алкоголю в тимчасово захопленому Сєвєродонецьку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони відмовились перевозити виробничі потужності підприємства на підконтрольну Україні територію, "перереєстрували" компанію згідно з вимогами законодавства РФ та відкрили рахунки в місцевих "філіях" російських банків.

У Сєвєродонецьку вони залишили "довірену особу", яка контролювала роботу заводу, а самі переїхали до Києва. Готову продукцію заводу ділки реалізовували через власний ресторан та розгалужену мережу точок продажу на сході України. При цьому одержані прибутки регулярно переводили до бюджету країни-агресора.

Крім того, вони постійно сплачували "данину" представникам місцевої окупаційної адміністрації за можливість ведення бізнесу.

"На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали у Києві одного з організаторів злочинної діяльності. Під час обшуків у його помешканні виявлено понад 2 млн у гривневому еквіваленті та документи із доказами оборудки. Іншого організатора «схеми» – затримано у Хмельницькому на спробі втечі за кордон. Щодо третього фігуранта, який переховується у тимчасово окупованій частині Луганщини, – тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", – зазначили в СБУ.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, вчинена у складі організованої злочинної групи).

Нагадаємо, що Україна почала передавати Інтерполу інформацію про колаборантів, що втекли до Європи.