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У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)

Представник управління назвав фейком заяву від імені Буданова. 

У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав фейком опубліковану від імені начальника ГУР Кирила Буданова заяву про причетність до вибухів на полігоні в Криму. Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

Заява Буданова була опублікована в Телеграм-каналі. Юсов сказав, що це фейк.

"Коментар нібито від імені Кирила Буданова, що вибух на полігоні в Криму справа рук ЗСУ та ГУР – фейк. Всі наші офіційні сторінки є на сайті Головного управління розвідки України", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Криму під ранок 19 липня почалася пожежа на полігоні в Іслямтерецькому (Кіровському) районі. Відбувається детонація боєприпасів. Окупанти евакуюють прилеглі населені пункти. 

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