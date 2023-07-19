Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав фейком опубліковану від імені начальника ГУР Кирила Буданова заяву про причетність до вибухів на полігоні в Криму. Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

Заява Буданова була опублікована в Телеграм-каналі. Юсов сказав, що це фейк.

"Коментар нібито від імені Кирила Буданова, що вибух на полігоні в Криму справа рук ЗСУ та ГУР – фейк. Всі наші офіційні сторінки є на сайті Головного управління розвідки України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму під ранок 19 липня почалася пожежа на полігоні в Іслямтерецькому (Кіровському) районі. Відбувається детонація боєприпасів. Окупанти евакуюють прилеглі населені пункти.