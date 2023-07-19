Головне за ніч та ранок. Середа, 19 липня

Ворожа масована повітряна атака, понад 20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, вибухи на полігоні в Криму.

Російська армія у ніч на 19 липня била по Україні крилатими ракетами "Калібр", "Онікс", Х-22, Х-59 та ударними безпілотниками. Основним напрямком удару для ворога була Одеська область, повідомили Повітряні сили.

У декілька хвиль ворог застосував 16 крилатих "Калібрів", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря, вісім крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, шість крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим), керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря, 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет "Калібр", керовану авіаційну ракету Х-59, 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Одеську область ворог активно атакує після одностороннього виходу з домовленостей про зерновий коридор. Цієї ночі влучили в зерновий і олійний термінал, внаслідок чого пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження. Зайнялася пожежа.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт. Постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м.

Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шестеро одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення уламками скла та іншими предметами.

Докладніше – в новині.

Над Києвом українська ППО ліквідувала всі повітряні цілі, повідомила пресслужба Київської ОВА.

"Ворог знову атакував столицю "Шахедами". Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила всі ворожі дрони", – йдеться в повідомленні. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

Уночі 19 липня російська армія вдарила безпілотниками-камікадзе по Житомирській області. Є влучання в інфраструктурний обʼєкт та пошкодження приватних володінь.

Інформації про жертв немає. Дані про масштаби пошкоджень уточнюються.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Російські окупанти минулої доби також завдали ракетно-авіаційного удару по території України – задіяли шість крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Сили та засоби Повітряних Сил знищили шість крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний дрон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника, зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та три станції РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 липня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 240 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають артилерійських ударів по цілях ворога. Здійснюють контрбатарейну боротьбу, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута.

"У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки", – зазначив речник Генштабу ЗСУ.

Шевченківський райсуд на засіданні 18 липня продовжив ще на два місяці термін тримання під вартою без права на заставу полковника та колишнього в.о. командира частини ССО Романа Червінського. Адвокатка підозрюваного Людмила Куса повідомила "Суспільному", що рішення оскарживатимуть.

Засідання суду проходило в закритому режимі. Захист клопотав про повне скасування запобіжного заходу, але суд підтримав позицію прокурора і продовжив арешт. За словами адвокатки, до суду прийшли близько 10 людей, які готові взяти полковника на поруки, зокрема екссекретар РНБО Олександр Турчинов, екскерівник ГУР Міноборони Василь Бурба та генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Червінський підозрюється в перевищенні службових повноважень, що мало тяжкі наслідки. Слідство стверджує, що полковник без погодження із керівництвом сам вербував російського пілота та дав йому координати аеродрому "Канатове", аби той посадив туди літак. Однак операція зірвалася, а окупанти 23 липня обстріляли цей аеродром.

Сторона захисту стверджує, що полковник про всі дії повідомляв своє керівництво, а російський літак на аеродром хотіли посадити, аби отримати доступ до спеціального обладнання авіації ворога. Куса зазначила, що росіяни цей аеродром тричі обстрілювали і до спецоперації Червінського. "Ми просимо про допит вищого командування. Ми також просили допитати пана Залужного в рамках цієї справи і отримували відповідне рішення суду, яке зобов'язувало слідчого це зробити. Ми наполягаємо на таких допитах і будемо подальшому доводити, що всі свої дії він (Червінський – ред.) погоджував, отримав від свого керівництва відповідні дозволи", – заявила адвокатка.

Докладніше – в новині.

У Криму під ранок 19 липня почалася пожежа на полігоні в Іслямтерецькому (Кіровському) районі. Відбувається детонація боєприпасів, пише російськомовне бюро Радіо Свобода.

Частина дороги Тавріда перекрита. Ця дорога була відкрита вже після початку окупації, в 2020 році, і сполучає Керч та Севастополь.

Із прилеглих до полігону населених пунктів евакуюють мешканців, близько 2000 осіб. Сам полігон розташований в селищі Старий Крим.

Причини виникнення пожежі на полігоні російської армії на окупованій українській території поки невідомі. Нагадаємо, Міноборони України попереджало, що паління на полігонах шкідливе для здоров’я окупантів.

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