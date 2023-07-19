Уночі РФ атакувала Україну ракетами з повітря, суші та моря. ППО знищила 37 цілей

Російська армія у ніч на 19 липня била по Україні крилатими ракетами "Калібр", "Онікс", Х-22, Х-59 та ударними безпілотниками.

Основним напрямком удару для ворога була Одеська область. Про це повідомили Повітряні сили.

"Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина!" – йдеться у повідомленні.

У декілька хвиль ворог застосував:

16 крилатих "Калібрів", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря

вісім крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря

шість крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим)

керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря

32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "Калібр"

керовану авіаційну ракету Х-59

23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.

Одеську область ворог активно атакує після одностороннього виходу з домовленостей про зерновий коридор. Вчора росіяни цілили в портову інфраструктуру.

Однак атаки на область і порти відбувалися і тоді, коли РФ не заявляла про припинення взятих зобовʼязань.