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Уночі РФ атакувала Україну ракетами з повітря, суші та моря. ППО знищила 37 цілей

Основною ціллю була Одеська область. 

Уночі РФ атакувала Україну ракетами з повітря, суші та моря. ППО знищила 37 цілей
Фото: missilethreat.csis.org

Російська армія у ніч на 19 липня била по Україні крилатими ракетами "Калібр", "Онікс", Х-22, Х-59 та ударними безпілотниками. 

Основним напрямком удару для ворога була Одеська область. Про це повідомили Повітряні сили

"Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина!" – йдеться у повідомленні. 

У декілька хвиль ворог застосував:

  • 16 крилатих "Калібрів", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря
  • вісім крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря
  • шість крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим)
  • керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря
  • 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

  • 13 крилатих ракет "Калібр"
  • керовану авіаційну ракету Х-59
  • 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.

Одеську область ворог активно атакує після одностороннього виходу з домовленостей про зерновий коридор. Вчора росіяни цілили в портову інфраструктуру. 

Однак атаки на область і порти відбувалися і тоді, коли РФ не заявляла про припинення взятих зобовʼязань. 

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