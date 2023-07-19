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У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами

Окупанти евакуюють прилеглі населені пункти. 

У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами

У Криму під ранок 19 липня почалася пожежа на полігоні в Іслямтерецькому (Кіровському) районі. Відбувається детонація боєприпасів, пише російськомовне бюро Радіо Свобода.

Частина дороги Тавріда перекрита. Ця дорога була відкрита вже після початку окупації, в 2020 році, і сполучає Керч та Севастополь.

Із прилеглих до полігону населених пунктів евакуюють мешканців. Це близько 2000 осіб. Сам полігон розташовано в селищі Старий Крим. 

Причини виникнення пожежі на полігоні російської армії на окупованій українській території поки невідомі.

Нагадаємо, що цей тиждень почався з атаки надводних безпілотників на Керченський міст у Криму. Його суттєво пошкоджено, рух на ньому повноцінно не відновили. Цей міст Росія використовує як логістичний шлях для постачань своєї армії на українській землі.

Учора так звана влада Криму заявила про атаку майже 30 безпілотників. Окупанти заявили, що все збили. 

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