Об'їзний маршрут означатиме затримку понад пʼять годин для ковельського рейса і близько двох годин для перемишльського.

Унаслідок обстрілів російських окупантів змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль.

Об'їзний маршрут означатиме затримку понад пʼять годин для ковельського рейса і близько двох годин для перемишльського.

Цієї ночі росіяни атакували Україну в дві хвилі.

Нагадаємо, що з 17 липня УЗ закрила рахівський напрямок на плановий ремонт. Поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська з 17 до 27 липня.