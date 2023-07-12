ГоловнаСуспільствоПодії

На Чернігівщині на залізничному переїзді сталась аварія із загиблими

Через аварію можливі затримки поїздів.

На Чернігівщині на залізничному переїзді сталась аварія із загиблими
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

У Чернігівській області водій автомобіля попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд, що призвело до аварії із загиблими.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

Автомобіль зіткнувся з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів - Ніжин, на перегоні Муравійка - Б. Олійника.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Інша дитина була шпиталізована. 

В Укрзалізниці наголосили, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

Через ДТП можливі затримки поїздів цього напрямку.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця пояснила, чому не запускає велику кількість маршрутів до Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies