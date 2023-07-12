На Чернігівщині на залізничному переїзді сталась аварія із загиблими

У Чернігівській області водій автомобіля попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд, що призвело до аварії із загиблими.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Автомобіль зіткнувся з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів - Ніжин, на перегоні Муравійка - Б. Олійника.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Інша дитина була шпиталізована.

В Укрзалізниці наголосили, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

Через ДТП можливі затримки поїздів цього напрямку.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця пояснила, чому не запускає велику кількість маршрутів до Європи.