Поліцейські підозрюють мешканця Миколаєва у розробці схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон

Чоловік сам також поїхав за кордон і не повернувся.

Співробітники поліції Херсонської області підозрюють 37-річного мешканця Миколаєва у розробці схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

В поліції розповіли, що чоловік у вересні минулого року зареєстрував благодійний фонд, де був директором. Основним видом діяльності фонду було здійснення доставки гуманітарної допомоги.

У другій половині листопада минулого року підозрюваний звернувся із листом до керівництва однієї з ОВА із проханням дозволити для 29-річного чоловіка виїзд у Польщу. Він мав би доставити гуманітарну допомогу у звільнений від росіян Херсон.

Хоча термін дозволу становив один місяць, чоловік до України так і не повернувся.

У другій половині грудня минулого року чоловік отримав дозвіл на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою і для себе, і також не повернувся назад у встановлений термін.

Слідчі заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 332 “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 11 липня САП та НАБУ повідомили про підозру у зловживанні впливом народній депутатці України та її помічниці. Вона спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами ОВА рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи “Шлях”.