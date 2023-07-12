Українські бійці знищили на Миколаївщині чотири безпілотники окупантів

Серед них були 2 БпЛА невстановленого типу.

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Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 12 липня, в небі над Миколаївською областю бійці ЗСУ знищили 4 ворожих БпЛА.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено розвідувальний "Орлан-10", ударний БпЛА "Ланцет" та 2 БпЛА невстановленого типу.

Фото: Пресслужба повітряного командування "Південь"

Нагадаємо, вчора, 11 липня, український боєць збив російський БпЛА в небі Київської області. Російський безпілотник "Герань-2" збив військовослужбовець 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Олександр Лавроненко.