Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян у районі Мар’їнки і відбили всі атаки ворога в районі Авдіївки, - Генштаб

Також бійці продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян у районі Мар’їнки і відбили всі атаки ворога в районі Авдіївки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулись 22 бойових зіткнення.

Загарбники атакували Україну 15 ударними безпілотниками іранського виробництва. Українські захисники знищили 11 ударних БпЛА. Також ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетні комплекси та дві станції РЕБ противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області;

та росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області/;

українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області/; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники завдали авіаційних ударів в районах Ступочки, Олександро-Шультине, Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Лиман, Богданівка, Хромове, Іванівське та Торецьк Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Ступочки, Олександро-Шультине, Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Лиман, Богданівка, Хромове, Іванівське та Торецьк Донецької області; на Авдіївському ворог завдав авіаційного удару в районі Пантелеймонівки Донецької області. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне та Желане Перше Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Пантелеймонівки Донецької області. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне та Желане Перше Донецької області; на Мар’їнському росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка та Катеринівка Донецької області4

росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка та Катеринівка Донецької області4 на Шахтарському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Макарівки і Рівнополя та здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Макарівки і Рівнополя та здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У командуванні додали, що в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна” протягом ночі зафіксували активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Генштаб також повідомив, що росіяни посилили контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої, аби залякати населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 12 липня будинок у Херсоні, постраждало літнє подружжя.

На захоплених територіях росіяни росіяни почали грабувати музеї українських шкіл. А нові музеї створюють, наприклад на честь уродженця краю, який служив в НКВС.