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На Миколаївщині під ворожий вогонь потрапили вогнеборці

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі і автомобіль.

На Миколаївщині під ворожий вогонь потрапили вогнеборці
Фото: ДСНС

На Миколаївщині під ворожий вогонь потрапили вогнеборці.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади, відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве". Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

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Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО "Коблеве".

Загалом, наразі відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізовано до медичного закладу.

Особовий склад ДСНС та МПО не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона, також були влучання в обʼєкт промисловості.

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