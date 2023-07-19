На Миколаївщині під ворожий вогонь потрапили вогнеборці.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади, відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве". Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО "Коблеве".

Загалом, наразі відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізовано до медичного закладу.

Особовий склад ДСНС та МПО не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона, також були влучання в обʼєкт промисловості.