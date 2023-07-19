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​ЄС планує створити фонд на 20 млрд євро для забезпечення ЗСУ на чотири роки, – Politico

Фінансування здійснюватиметься через уже існуючий фонд "Європейський фонд миру".

​ЄС планує створити фонд на 20 млрд євро для забезпечення ЗСУ на чотири роки, – Politico
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Європейський Союз запропонує створити спеціальний фонд на загальну суму 20 млрд євро для підтримки Збройних Сил України на наступні чотири роки.

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що якщо цей крок буде схвалений, він закріпить ідеологічні зміни під назвою "мирний проєкт" від ЄС.

Пропозиція не передбачає, що ЄС безпосередньо платитиме за українське озброєння. Замість цього Брюссель допоможе країнам покрити витрати на закупівлю і передачу боєприпасів та озброєння. Це також допоможе оплатити навчання українських військових.

Фінансування здійснюватиметься через уже існуючий фонд "Європейський фонд миру".

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"Ми повинні зробити так, щоб Україна була здатна захищатися. Тому "Європейський фонд миру" для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом", – зазначив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Нова пропозиція щодо військового фінансування була надіслана країнам ЄС у понеділок для ознайомлення, а міністри закордонних справ ЄС розглянуть її у четвер під час зустрічі в Брюсселі.  

Нагадаємо, що 14 липня міністри фінансів ЄС одноголосно підтримали продовження фінансової підтримки України. Єврокомісія раніше запропонувала збільшити бюджет ЄС до 2027 року на 66 млрд. євро. Частина коштів для України становитиме 17 мільярдів євро.

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