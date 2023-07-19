Американський солдат утік до Північної Кореї через загрозу депортації

У Південній Кореї військовий був під вартою за звинуваченням у нападі на двох людей.

Північна Корея затримала американського солдата, який навмисно перетнув кордон із Південної Кореї, намагаючись уникнути відправки додому після звинувачення в нападі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на американського чиновника.

Армія ідентифікувала солдата як 23-річного рядового другого класу Тревіса Кінга, кавалерійського розвідника в армії з січня 2021 року, який отримав низку нагород.

За словами чиновника, Кінга звільнили з-під варти в Південній Кореї, де він утримувався за звинуваченням у нападі на двох корейців, і йому загрожувало офіційне звільнення з армії за обвинувальний вирок за кордоном.

Його супроводжували через службу безпеки та митницю в аеропорту, а потім залишили одного для польоту до Техасу. Натомість Кінг залишив аеропорт і приєднався до туру приватної компанії корейським прикордонним селом Пханмундж, перш ніж втекти через кордон.

“Військовослужбовець під час ознайомчого туру навмисне і без дозволу перетнув військову демаркаційну лінію до Корейської Народно-Демократичної Республіки”, − заявив у вівторок офіційний представник армії полковник Ісаак Тейлор.

На думку Тейлора, зараз військовий перебуває під вартою в КНДР. Він сказав, що американські військові працюють зі своїми північнокорейськими колегами “для вирішення цього інциденту”.

Несанкціоновані перетини Північної Кореї жителями Заходу рідкісні і зазвичай відбуваються на кордоні з Китаєм, який патрулюється менш інтенсивно, ніж на кордоні між двома Кореями. Півострів розділений демілітаризованою зоною шириною 4 км, захищеною колючим дротом, протипіхотними мінами та сотнями тисяч військовослужбовців, розташованих по обидва боки.

У 2017 році США обурила смерть молодого американця Отто Вармбіра після понад року полону в Північній Кореї. Студента заарештували за знесення знаку в Пхеньяні і засудили до 15 років ув’язнення.

У 2019 році Алека Сіглі, австралійця, який проживав у Пхеньяні, звільнили з-під варти в Північній Кореї. Сіглі – аспірант Університету імені Кім Ір Сена – до свого арешту проводив екскурсії для іноземних студентів та писав про країну в соціальних мережах.

Багато американців, затриманих у Північній Кореї, були засуджені до років каторжних робіт, але зазвичай звільнялися через кілька місяців після втручання США та їхніх партнерів.

Нагадаємо, у червні Північна Корея провела один із найбільших антиамериканських мітингів за останні роки. Понад 100 000 людей несли транспаранти, які обіцяли “знищити американську імперію”.