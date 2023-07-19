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ЗСУ мали успіх на декількох напрямках, окупанти вимушено відступили з деяких позицій, – речник Генштабу

Захисники мали успіх за напрямками Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське. 

ЗСУ мали успіх на декількох напрямках, окупанти вимушено відступили з деяких позицій, – речник Генштабу
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське мали успіх

Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають артилерійських ударів по цілях ворога. Здійснюють контрбатарейну боротьбу, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. 

"У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки", – зазначив речник Генштабу ЗСУ.

На Купʼянському та Лиманському напрямках ЗСУ та інші сили оборони стримують наступ ворога. 

"Російські окупанти безуспішно намагались наступати на Купʼянському напрямку. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень", – додав він. 

Наступ росіян на Купʼянському напрямку Харківської області активізувався минулого тижня. 

Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили територію 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км. На Мелітопольському та Бердянському напрямках звільнили 10,9 кв.км. Просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 кв.к.

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