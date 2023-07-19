Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

На Миколаївщині агентка ворога допомагала готувати нову повітряну атаку по “центрах прийняття рішень”.

Про це повідомляє СБУ.

“Контррозвідники Служби безпеки запобігли новій спробі рашистів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони на Миколаївщині. Під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території регіону затримано ще одну агентку головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що її основним завданням було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

Також вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через "зв’язкового".

Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі "Беркут", а наразі перебуває у складі окупаційної поліції рф у тимчасово захопленому Криму.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували її злочинні дії і затримали на спробі передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку російське гру дистанційно залучило до співпраці навесні цього року.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру.

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Херсонщині контрактниця ЗСУ зливала ворогу дані про українські безпілотники. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.