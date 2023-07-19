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Російський терор Одеси ще раз доводить – їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, – Єрмак

Глава Офісу президента України зауважив, що росіяни хочуть створити кризу біженців для Заходу.

Російський терор Одеси ще раз доводить – їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, – Єрмак
Фото: ДСНС України

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російський терор Одеси ще раз доводить – їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. 

Про це він повідомив у Telegram. 

“Російський терор Одеси ще раз доводить – їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн”, – написав Єрмак. 

Він зазначив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході і в країнах Азії. 

Глава Офісу президента наголосив, що потрібна системна відповідь. 

1. Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Зараз союзники України вже готують рішення. Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції.

2. Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.

3. Відповідь на терор – це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети. 

4. Формула миру Президента Володимира Зеленського – єдиний шлях до завершення війни. Україна працює з країнами Заходу та Глобального Півдня над єдиним розумінням Формули. 

5. росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло. 

Нагадаємо, вночі Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранені.

Росія атакує портову інфраструктуру Одеської області дві доби поспіль – після того, як вона односторонньо заявила про припинення зернової угоди. Згідно з домовленостями, що діяли рік, українське зерно експортували з портів Великої Одеси.

Тепер Москва ці домовленості, укладені нею з Туреччиною та ООН, вирішила розірвати. Однак вона била по області та портовій інфраструктурі і тоді, коли угода з нею ще була чинною.

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