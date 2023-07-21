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Росія запустила ракети "Онікс" у напрямку Одеси, в Києві та кількох областях теж ракетна небезпека

Мешканців закликали бути в укриттях. 

Російська армія вранці 21 липня запустила ракети з наземного берегового комплексу "Онікс" у напрямку Одеси. Про це повідомили в Повітряних силах о 10:57.

Ракетна небезпека оголошена також у Києві та низці областей. В КМВА закликали мешканців бути в укриттях.

"Увага! Київ — ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!" – йдеться у повідомленні. 

Станом на 11:10 тривога оголошена в Києві та області, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Кіровоградській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях та Криму.

Нагадаємо, що чотири ночі поспіль росіяни атакували Одеську область. Били, зокрема, "Оніксами", що призначені для ураження кораблів, а не наземних цілей. Ці ракети важко збиваються. 

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