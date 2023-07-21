Через бойові дії та з технічних причин залишаються знеструмленими 384 населених пункти у прифронтових та прикордонних областях.

У четвер, 20 липня, через зниження температури максимальна позначка споживання електроенергії у вечірні години зменшилась на 7%.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Вчора ввечері спека тимчасово відступила, що одразу вплинуло на зменшення використання кондиціонерів. Максимальна позначка споживання електрики у вечірні години на 7% знизилася по відношенню до аналогічного показника попереднього дня. Однак, максимум споживання все ще припадає на вечірні години, коли сонячні електростанції вже не працюють, і енергосистемі необхідно залучати теплові та гідроелектростанції, кількість яких обмежена", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після масованих ракетних та дронових ударів росіян всі теплові та частина гідроелектростанцій зазнали значних пошкоджень і активно проводять ремонти, де це можливо, щоб відновитися до зими.

Крім того, у плановому ремонті перебувають кілька атомних енергоблоків.

"Зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання у вечірні години, необхідно економно користуватися електроенергією", – йдеться в повідомленні.

У четвер вийшов у ремонт енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зменшило доступні потужності в енергосистемі для покриття споживання упродовж доби. Натомість збільшене виробництво електроенергії на теплових електростанціях, кількість яких суттєво обмежена. Триває значна ремонтна кампанія, щоб максимально відновитися до нового опалювального сезону, коли потреба в електроенергії буде значно вищою.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини у вечірні дефіцитні години з 17:00 до 23:00 потужністю до 340 МВт. Експорт відсутній.

"Укренерго" також відновило частину основного обладнання на одній з підстанцій, що чотири рази зазнавала ударів ракетами та дронами. Це підвищило надійність живлення для сотень тисяч споживачів одного з обласних центрів та частини області.

Через бойові дії та з технічних причин залишаються знеструмленими 384 населених пункти у прифронтових та прикордонних областях. Відновлення відбувається з дозволу військових. Через обстріли є пошкодження мереж на Донеччині та Одещині.

Також через негоду були відключення у 75 населених пунктах у 5 областях України – Закарпатській, Житомирській, Київській, Черкаській та Сумській. В окремих районах відновлення живлення ще триває.

Нагадаємо, раніше Укренерго закликало громадян зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Зазначалося, що найскладнішим для енергосистеми є період з 16:00 до 23:00.

З жовтня по березень росіяни 271 раз влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. В результаті було втрачено 50% усієї енергосистеми.