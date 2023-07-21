Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 21 липня

Четверта поспіль нічна ракетна атака на Одещину, 32 бойових зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Четверту ніч поспіль росіяни атакували Одеську область. На світанку ворог випустив ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.

Є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Окрім того, знищено дві пожежні машини. Техніка відновленню не підлягає, рятувальники не постраждали.

Станом на 11:00 на Одещині оголошено тривогу у зв’язку із активністю авіації у акваторії Чорного моря.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Ворог завдав зокрема 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 липня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 240 690 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські війська продовжують обстрілювати Запорізьку область. За минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах.

"Унаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні ОВА.

Також зазначається, що надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Унаслідок ворожого обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині загинули двоє людей.

За даними слідства, 21 липня, близько 4:00, окупаційні війська атакували приватний сектор Костянтинівки. Від влучання снаряду в житловий будинок загинули чоловік та дружина. Їм було 57 та 50 років. На момент обстрілу вони спали в себе вдома.

Також пошкоджено близько 20 домоволодінь, дорожнє покриття та газопровід.

"Прокурори продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", – йдеться в повідомленні.

Загалом росіяни за добу били по девʼяти областях, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атак, крім Одеської, зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Донецька області.

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