Росія активізувала розвідувальні дії на півдні, - Гуменюк

Росія, ймовірно, взяла певну паузу в обстрілах України, але активізувала розвідувальні дії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників, і це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Шахедів" у нашій зоні відповідальності", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворожа атака із застосуванням п'яти "Шахедів" спрямована на розвідування сил ППО.

Речниця додала, що окупанти намагаються зібрати інформацію про припортову інфраструктуру України. За її словами, активність ворожих безпілотників фіксують в акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя.

Нагадаємо, що уночі 22 липня російські окупанти атакували нашу державу з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами "Shahed-136/131".