У Мелітополі російський бронеавтомобіль протаранив цивільне авто

Ворожа техніка прямує містом на запорізький напрям і вдень, і вночі.

У Мелітополі російський бронеавтомобіль "Тигр" протаранив цивільне авто.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти звозять техніку до міста, опісля вона прямує на запорізький напрям і вдень, і вночі по центральних та об'їзних дорогах.

"Вчора по вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона Камазів. Мелітополь заполонили ворожі "Тигри"... Вчора подібний "Тигр" Росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського. За інформацією очевидців після цього росгвардієць на підпитку ще й погрожував водієві "підвалом", - розповів Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Маріуполь окупанти перевозять свою знищену техніку, а вантажівки із боєкомплектом росіян стоять у заторах. Також у місті помітили переміщення російських танків Т-90.Наприкінці червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про постійне переміщення ворожих систем ППО (С-300) із Маріуполя до Бердянська.