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Через обстріли Херсонщини поранено одну людину

За минулу добу ворог здійснив 63 обстріли області, випустивши 414 снарядів.

За минулу добу росіяни здійснили 63 обстріли Херсонщини, випустивши 414 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, є одна поранена людина.

По Херсону ворог випустив дев'ять снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; спортивний заклад в Бериславському районі; адміністративну будівлю об’єкта життєзабезпечення Херсона", - розповів очільник області.

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Нагадаємо, надвечір 21 липня окупаційні війська завдали удару по Бериславу Херсонської області. Постраждала одна людина. До цього ворог обстріляв райони 17 населених пунктів області. Зазнали руйнувань школа, житлові будинки.

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