Через обстріли Херсонщини поранено одну людину

За минулу добу росіяни здійснили 63 обстріли Херсонщини, випустивши 414 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, є одна поранена людина.

По Херсону ворог випустив дев'ять снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; спортивний заклад в Бериславському районі; адміністративну будівлю об’єкта життєзабезпечення Херсона", - розповів очільник області.

Нагадаємо, надвечір 21 липня окупаційні війська завдали удару по Бериславу Херсонської області. Постраждала одна людина. До цього ворог обстріляв райони 17 населених пунктів області. Зазнали руйнувань школа, житлові будинки.