Головне за день. П’ятниця, 21 липня

33 бойових зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, засідання Ставки верховного головнокомандувача, звільнення посла України у Великій Британії. Яким запам’ятається 513-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 33 бойових зіткнення.

Ворог завдав зокрема 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та іншу інфраструктуру.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 липня – в нашій новині.

На Чернігівщині внаслідок ворожого удару по будинку культури загинули дві жінки.

У п’ятницю, 21 липня, близько 14:30 російські окупанти обстріляли з артилерії село Дружба у Донецькій області.

Згідно з повідомленням МВС України, внаслідок ворожого обстрілу загинули неповнолітні брат і сестра.

"Росіяни вбили двох дітей у селі Дружба Торецької громади на Донеччині. 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра загинули внаслідок прямого влучення артилерійського снаряду в їхній будинок", – йдеться у дописі.

У п’ятницю, 21 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі серед іншого обговорювалися питання захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи.

Згідно з повідомленням глави держави у Telegram, на Ставці пролунали доповіді командувача ВМС Олексія Неїжпапи та віце-прем’єра Олександра Кубракова.

"Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", – йдеться у повідомленні.

Також на зустрічі обговорили ситуацію на фронті.

Окрім того, заслухали доповіді Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та Державної прикордонної служби.

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Також Пристайка звільнили з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO), йдеться у президентському указі.

Нещодавно Пристайко розкритикував президента Зеленського за його зауваження про подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу. Посол сказав, що слова президента про те, що він щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу, були "нездоровим сарказмом".

Читайте також, як звільнення посла України Вадима Пристайка обговорюють британські медіа.

Викрадений окупантами на Київщині понад рік тому український журналіст Дмитро Хилюк перебуває у російській колонії у Володимирській області.

Про це повідомила правозахисна організація "Репортери без кордонів" (РБК).

"Дмитро Хилюк живий. Після кількох місяців пошуків РБК знайшли слід журналіста, заарештованого в саду свого родинного будинку на північ від Києва менш ніж через два тижні після початку російського вторгнення в Україну в березні 2022 року”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією РБК, журналіст українського інформаційного агентства УНІАН покинув СІЗО №2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року. Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання.

Подробиці – в новині.

У Верховній Раді зареєстрували заяву про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомив у Facebook голова ВР Руслан Стефанчук, додавши, що заява Олександра Ткаченка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!