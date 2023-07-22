У Криму після влучання горить нафтобаза, повторну детонацію боєкомплекту зафіксували в аеропорту, повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Так званий "глава" тимчасово окупованого українського півострова Сергій Аксьонов написав, що інфраструктурні об'єкти Красногвардійського району Криму атакували українські БпЛА. На місці працюють представники російського МНС.

Крім того, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео "прильотів" у Сімферополі.

"Суспільне. Крим" пише, що після вибухів сталася пожежа в районі залізничної станції "Елеваторна". Це територія села Октябрьске.

Також ЗМІ країни-агресора повідомляли, що загарбники перекрили рух Кримським мостом. Однак невдовзі його відновили.

Нагадаємо, днями у Криму заявили про нічну атаку безпілотників. Ставленик окупантів, колаборант Сергій Аксьонов повідомив, що на північному заході Криму ударом було пошкоджено чотири адміністративні будівлі.

Крім того, на півострові під ранок 19 липня почалася пожежа на полігоні в Іслямтерецькому (Кіровському) районі. Тоді здетонували боєприпаси.