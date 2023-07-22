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Ювенальні прокурори повідомили про 496 дітей, загиблих в Україні від російської агресії

Загалом постраждало понад 1564 дитини.

Ювенальні прокурори повідомили про 496 дітей, загиблих в Україні від російської агресії
Фото: КримРеалії

Станом на ранок 22 липня ювенальні прокурори повідомили про 496 дітей, загиблих в Україні внаслідок російської агресії.

Про це йдеться в дописі Офісу Генерального прокурора в соцмережах.

Загалом від вторгнення РФ постраждало понад 1564 дитини. Понад 1068 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в Офісі Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 474, Харківській - 297, Київській - 129, Херсонській - 116, Запорізькій - 97, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

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Нагадаємо, напередодні росіяни вбили двох дітей у селі Дружба Торецької громади. 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра загинули внаслідок прямого влучання артилерійського снаряду в їхній будинок.

Тим часом на Харківщині з трьох сіл вивезли за день понад десятьох неповнолітніх. Родини з дітьми евакуювали з найбільш небезпечних населених пунктів області.

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