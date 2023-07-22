Пригожин зареєстрував фірму в білоруському селі, де розташований табір "вагнерівців"

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин став керівником новоствореної компанії ТОВ "Конкорд Менеджмент та Консалтинг" у Білорусі, повідомляє видання Reform-By.

Це товариство з обмеженою відповідальністю зі статутним фондом у 200 білоруських рублів (близько 80 доларів) було зареєстроване Могилівським облвиконкомом 19 липня цього року.

Адреса реєстрації фірми - село Ціль Осиповицького району. До речі саму в цьому населеному пункті розташований польовий табір, куди прибули залишки ПВК "Вагнер" із Росії.

Основним видом діяльності нової компанії заявлено "Управління нерухомим майном".

100% власник білоруської компанії – російське ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", керівником якого теж вказано Пригожина.

Нагадаємо, днями до Білорусі на польову військову базу біля Осиповичів прибули десятки одиниць техніки, зокрема, великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легковики. Ці транспортні засоби – такі ж, які нещодавно рухалися у великих колонах, зокрема з прапорами "групи Вагнера".

Згодом стало відомо, що найманці з ПВК “Вагнер” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею, членом НАТО.