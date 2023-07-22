Міноборони Британії вважає, що арешт терориста Гіркіна може розлютити російських "військових блогерів" і солдатів

Лідер ДНР Ігор Гіркін (також відомого як Стрєлков) під час прес -конференції, 10 липня 2014 року

Міністерство оборони Великобританії вважає, що арешт терориста, ексофіцера розвідки РФ Ігоря Гіркіна може розлютити російських "військових блогерів" і рядових військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні відомства у твітері.

Річ у тім, що блогери і солдати вважають Стрєлкова "проникливим військовим аналітиком і патріотом".

"Гіркін довгий час був критиком ведення війни Міністерством оборони Росії. Однак останніми днями його коментарі перетворилися на пряму критику президента Росії Володимира Путіна та його перебування при владі... Хоча Гіркін не є союзником групи Вагнера, він, ймовірно, був готовий розсунути межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту глави "Групи Вагнера" Євгена Пригожина у червні 2023 року", - зазначають в Міноборони Британії.

У цьому контексті відомство зауважує, що "табу на неприховану критику путінського режиму значно послабшало".

Нагадаємо, напередодні терориста Гіркіна затримали в РФ за звинуваченнями в закликах до екстремізму. Його арештували на два місяці.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що виплатить $100 000 за передання терориста в український полон. До цього СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також Нідерланди оголосили його в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.