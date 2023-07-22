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Росіяни закривають дев’ять шахт на Луганщині

Звільнених шахтарів можуть мобілізувати окупанти, пояснили у ОВА.

Росіяни закривають дев’ять шахт на Луганщині
Фото: EPA/UPG

Окупанти вирішили ліквідувати ще дев’ять шахт на тимчасово захоплених територіях Луганської області.

Про це в Facebook повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"Окупанти визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств на Луганщині. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації. Туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, напевно, похід до військкомату", – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у Новопскові загарбники видають повістки майже на кожному блокпості.

"Пояснюють, що просто хочуть перерахувати чоловіче населення напередодні виборів. Але всі все розуміють", - додали у ОВА.

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Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники планують побудувати 25 в’язниць.

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