Ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, але наголосив, що США і союзники дали Україні «все, що потрібно», для його успіху.

Про це він сказав, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені, інформує Голос Америки.

«Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них», – сказав Блінкен.

Він додав, що, на його думку, українці, які вже звільнили половину територій, які від початку війни захопили росіяни, «мають уже все для успіху», бо вони «борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу».

«І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін», – сказав державний секретар США.

Нагадаємо, що 22 липня Міноборони заявило, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, коментуючи український контрнаступ, заявив, що "він буде довгим, складним і кривавим".