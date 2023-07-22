Росіяни обстріляли Куп’янськ, загинула жінка

Росіяни вдень, 22 липня, обстріляли Куп’янськ.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула місцева жителька.

«Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Сьогодні рашисти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. У результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 21 липня, росіяни з артилерії та мінометів вели вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Днями ворог обстріляв із танків прикордонну Козачу Лопань на Харківщині. Через обстріли одна людина загинула.