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23 липня дощитиме на сході та півдні України

На півдні буде найтепліше.

Погода в Україні, 23 липня, переважно буде сухою. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують опади лише на Сході та у деяких південних областях держави. У цих областях українцям варто очікувати й на грози, які оминуть лише Харківщину. 

Щодо температури повітря, то у порівнянні із попереднім днем вона коливатиметься переважно в межах пари градусів. 

Найхолодніше у неділю буде на Півночі держави. Там на стовпчиках термометрів варто очікувати від +22 до +26.

Дещо теплішою погоду обіцяють на Заході та Сході. Там за вікном впродовж дня температура прогріється від +24 до +27.

На Півдні 23 липня буде найтепліше. День там переважно розпочинатиметься з +27, а найвище місцями стовпчики термометрів сягнуть показника в +29.

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