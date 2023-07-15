В Україні 16 липня буде спекотно

У Києві без опадів.

В Україні завтра, 16 липня, погода очікується сонячною та без опадів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського Гідрометеорологічного центру.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18, на півдні до 21. Вдень 24-29, у західних, південних та Вінницькій областях 28-33", - пише пресслужба.

Температура:

на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +30 до +32 вдень;

на півночі коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +26 до +28 вдень;

на півдні коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +28 до +30 вдень;

на сході коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +24 до +28 вдень.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +13 до +18, а вдень - від +24 до +29 градусів.