В Іванкові Київської області рятувальники ДСНС ліквідували загоряння в металевому ангарі, у якому вирощували гриби.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 липня о 13:30 до ДСНС надійшло повідомлення про загорання металевого ангару в селищі Іванків. По прибуттю на місце рятувальниками встановлено, що горить ангар, де вирощувались гриби. Пожежу ліквідовано о 14:35 на площі 2 100 кв.м.", - йдеться в повідомленні.

На місці загоряння працювало 10 одиниць техніки та 41 людина особового складу ДСНС.

Нагадаємо, щo на АЗС на Броварському шосе Києва сталася масштабна пожежа. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років. Пожежа повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.