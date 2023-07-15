ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині горів ангар, у якому вирощували гриби

Пожежу ліквідовано на площі 2 100 кв.м.

На Київщині горів ангар, у якому вирощували гриби
Фото: ДСНС

В Іванкові Київської області рятувальники ДСНС ліквідували загоряння в металевому ангарі, у якому вирощували гриби.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 липня о 13:30 до ДСНС надійшло повідомлення про загорання металевого ангару в селищі Іванків. По прибуттю на місце рятувальниками встановлено, що горить ангар, де вирощувались гриби. Пожежу ліквідовано о 14:35 на площі 2 100 кв.м.", - йдеться в повідомленні.

На місці загоряння працювало 10 одиниць техніки та 41 людина особового складу ДСНС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, щo на АЗС на Броварському шосе Києва сталася масштабна пожежа. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років. Пожежа повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies