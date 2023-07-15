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У вінницькому гуртожитку стався вибух, є загиблий

За попередніми даними, вибухнув пристрій невійськового призначення.

У ніч проти суботи, 15 липня, стався вибух у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету, загинула людина.

Про це повідомила речниця обласної поліції Заріна Маєвська, передає Суспільне.

"Близько півночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи", – розповіла Маєвська.

За її словами, більше ніхто не постраждав. мешканців евакуювали. Після завершення всіх слідчих дій люди повернулися до своїх кімнат. За попередніми даними, вибухнув пристрій невійськового призначення.

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Нагадаємо, що двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряда, який їм наказав розібрати керівник.

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