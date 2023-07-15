У вінницькому гуртожитку стався вибух, є загиблий

У ніч проти суботи, 15 липня, стався вибух у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету, загинула людина.

Про це повідомила речниця обласної поліції Заріна Маєвська, передає Суспільне.

"Близько півночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи", – розповіла Маєвська.

За її словами, більше ніхто не постраждав. мешканців евакуювали. Після завершення всіх слідчих дій люди повернулися до своїх кімнат. За попередніми даними, вибухнув пристрій невійськового призначення.

Нагадаємо, що двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряда, який їм наказав розібрати керівник.