Питна вода на Запоріжжі подається у штатному режимі, - ОВА

У ставку-охолоджувачі ЗАЕС рівень води в межах допустимої норми.

Питна вода в Запорізькій області подається у штатному режимі, без перебоїв, її якість відповідає нормам.

Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Юрій Малашко.

"Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають", - написав він.

Очільник ОВА інформував також про інші показники, пов'язані з наслідками підриву дамби.

"У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено", - запевнив Малашко.

Нагадаємо, що очільник уряду Денис Шмигаль 11 липня провів нараду, на якій заслухав голів ОВА щодо освоєння коштів, виділених на заходи з подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС, щодо забезпечення людей водою.

За даними МОЗ, у Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам. Йдеться про території, де повністю спала вода після затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.