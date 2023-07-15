10-річний школяр загинув в автомобільній аварії у Львівській області, ще двоє людей госпіталізовані.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася на автодорозі в Яворівському районі. Попередньо, водій легкового автомобіля "Шкода Октавія" не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де автомобіль зіткнувся з металевим відбійником.

"Унаслідок ДТП 10-річний школяр загинув на місці від травм. Пасажирка автомобіля та водій дістали травм різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані", - зазначено в повідомленні поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що поблизу Макарова на Київщині водій у нетверезому стані протаранив дерево. Внаслідок аварії загинув дворічний хлопчик.