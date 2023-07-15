На Одещині у дорожній аварії загинуло чотири людини, в тому числі дитина.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, трагедія сталася сьогодні вранці на трасі Одеса – Рені, між селами Підгірне та Карналіївка.

За даними поліції, о 7:30 зіткнулися вантажівка та позашляховик. Попередньо поліцейські встановили, що це сталося через те, що у фури лопнуло колесо та вона виїхала на смугу зустрічного руху.

"Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він - тверезий", - розповіли в управлінні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що 10-річний школяр загинув в автомобільній аварії у Львівській області, ще двоє людей госпіталізовані.