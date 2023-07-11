В Україні 12 липня переважно без опадів

У Києві та області в середу опади не прогнозуються.

В Україні 12 липня опади очікуються лише в Приазов'ї та Криму, а також у західних областях, температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, на крайньому заході та південному заході до 30°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21-26°, на крайньому заході та південному заході країни 25-30°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області в середу опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 12-14°, вдень 23-25°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.