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​Росія вивела в Чорне море ракетоносій

Військові зазначили, що рівень ракетної загрози підвищується.

​Росія вивела в Чорне море ракетоносій
Фото: bulgarianmilitary.com

Росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Носій споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". Після його появи активізувалась і ворожа авіація.

Військові зазначили, що рівень ракетної загрози підвищується і закликали бути уважними до сигналів оповіщення.

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Нагадаємо, станом на 10:00 11 липня Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі два кораблі, серед них не було ракетоносіїв.

Напередодні уночі Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. 

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