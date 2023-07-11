​Росія вивела в Чорне море ракетоносій

Росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Носій споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". Після його появи активізувалась і ворожа авіація.

Військові зазначили, що рівень ракетної загрози підвищується і закликали бути уважними до сигналів оповіщення.

Нагадаємо, станом на 10:00 11 липня Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі два кораблі, серед них не було ракетоносіїв.

Напередодні уночі Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику.